女性權力增帶動投資　內地家庭消費勢達46萬億

中國對全球經濟的影響日益重要，投行瑞銀（UBS）發表的研究報告預測，在未來10年，中國將在全球消費中擁有較大的佔有率，估計至2030年，內地單是家庭消費增長將達6萬億美元（約46.8萬億港元），差不多是目前美國水平。該行亦指，隨着中國女性權力增加及家庭結構調整，預計會帶來最少3.3萬億美元的居民消費增長。

瑞銀大中華消費行業主管彭燕燕表示，市場低估中國的消費對各行業和企業所帶來的潛在影響，並引述瑞銀實證所（UBS Evidence Lab）的調查指出，相較於其他傳統消費品行業，由女性驅動的消費行為和家庭結構演變，將更有利投資及人均支出較高的個人消費。

報告指，由於中國女性勞動力參與率領先全球，以及她們對於家庭的強大話語權，中國女性對家庭消費增長作出貢獻。按該調查結果推算，在最樂觀的情況下，至2030年中國居民消費增長將達至5.3萬億美元，當中有80%來自女性收入增長所帶動；同時，單身家庭增加趨勢亦帶來25%的貢獻。

在新冠肺炎疫情爆發後，中國女性的消費模式亦產生變化，尤其是較注重「健康」及「易購買」，「品牌」和「價格」則相對較被忽視。同時，男女教育水平平等、唯一一個未來10年人口數量料將有所增長的女性勞動年齡群體的千禧世代（25至34歲），她們對投資更感興趣，亦在消費支出方面更為獨立，其消費更偏向於自身而非家庭。該行指出，這結果反映中國女性對購買保險和房地產的意向強於男性。

值得留意的是，受教育的年輕女性較男性多，將對未來10年的消費增長產生較小的負面影響，可能令傳統消費品行業受損，惟有利於投資。雖然中國公司董事會女性比例仍低於全球平均水平，但報告認為隨着女性受教育水平持續提高，相關情況長遠將有所改善。

報告指，預計女性收入的增長趨勢以及對投資的更高配置，將有利於資產管理行業。在單人家庭佔比不斷增長、家庭規模變小的背景下，人均支出提升，應會為奢侈品、健康食品、啤酒、房地產經紀、寵物和汽車的長期需求提供支撐。更有經濟頭腦的女性消費、加上「國潮」趨勢，將令國產化妝品和運動服飾從中獲益。