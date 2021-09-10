Fb推智能黑超 可拍片打電話 憂私隱問題

以前睇藍色嗰隻機械貓嘅卡通有時都會諗，如果真係有呢啲道具生活一定會方便好多。依家就近咗一步嘞，因為你就快可以用太陽眼鏡聽音樂、接電話、影相同拍片。

美國社交平台Facebook(Fb)推出第一款智能眼鏡叫做「Ray-Ban Stories」，日後仲有機會提供真正嘅AR(擴增實境)眼鏡。呢款智能眼鏡入門款售價299美元，有20多種款式可以選擇，包含不同的鏡片、5種顏色搭配，將會喺美國、加拿大、英國、愛爾蘭、意大利同澳洲上市。

智能眼鏡係Fb與太陽眼鏡雷朋(Ray-Ban)製造商Essilor Luxottica合作推出，搭配500萬像素的攝影鏡頭，佩戴者仲可以通過一個配套應用程式(App)直接將相片同短片分享去到各式各樣社交平台度。

Fb之前因為對用戶數據嘅處理手法而受到批評，該公司表示，唔會未經用戶同意就透過智能眼鏡「偷窺」用戶平時睇開乜嘢，仲話將會為用戶提供「無廣告體驗」喎。

相機啟動時，眼鏡上面嘅LED燈會亮起，等其他人知道佩戴者正在拍照或拍攝緊短片。眼鏡仲跟咗份指南，話畀用戶聽應該如何「負責任地」使用智能眼鏡，比如在公共廁所等私人空間應該關閉眼鏡，唔好將眼鏡用於騷擾或獲取PIN碼等敏感信息之類嘅非法行為。

好多主要科技公司一早就開發各種智能眼鏡，但Google眼鏡因為太貴、設計「影響市容」同私隱問題而蝕到阿媽都唔認得，亦都加深咗市場嘅憂慮。之不過，今次有老牌Ray-Ban合作，設計型好多！