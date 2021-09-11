【告別蘋果稅】美法院禁Apple強迫使用「應用內購買」

美國法院周五(10日)裁決，不再允許蘋果公司(Apple Inc.)禁止開發者提供引導用戶離開「應用內購買」的鏈接或其他方式。

這勢將改變蘋果公司從App Store獲得豐厚利潤的運營方式，過往公司可從中獲得15%至30%的分成，Apple股價周五急跌3.31%，收報148.97美元。

有關訴訟始於8月13日，遊戲商Epic Games在App Store中推出新版《要塞英雄》(Fortnite)，內含直接付款功能，故此玩家可藉由繞過App Store付費渠道，規避蘋果對遊戲內購買抽成高達30%的規定。

蘋果公司對此表示反對並將《要塞英雄》下架，至於Epic Games則隨即向蘋果公司提告。

Epic與蘋果公司的訴訟引起更多應用程序(App)開發商的關注，最終由串流音樂平台Spotify、交友平台Match集團等13家應用開發商成立了一個「應用公平聯盟」的非牟利機構，直面挑戰蘋果的App Store的經營機制。

事實上，有市場分析認為，App Store的抽成機制如同一種全球網路稅，也被指是「蘋果稅」，反映蘋果在這個機制下可能造成壟斷。

不過，根據美國法院周五的裁決，雖然法院下令蘋果允許開發者繞過旗下手機系統iOS的付費渠道，但另一方面指出，由於App Store上的所有應用程式中有80%是免費的，故判定Epic Games未能證明蘋果公司是壟斷者。

該判決也意外揭露App Store的收入細節，即遊戲App約佔蘋果App Store總收入的70%，而這7成的App Store收入，主要來自不到10%的App Store客戶。

值得留意的是，蘋果公司可能因此流失逾百億美元的App Store收入，其商業模式同時受到挑戰，恐連帶影響到其他科技巨頭的應用平台收費模式。