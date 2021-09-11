美股道指收挫271點　全周累跌逾2%

經濟前景仍然面臨不確定性，美國股市周五(10日)先升後回軟。道指早段最多升224點，其後反覆回軟，收報34,607點，跌271點或0.78%，連跌5日；標指收報4,458點，跌34點或0.77%；納指收報15,115點，跌132點或0.87%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌2.15%、1.69%、1.61%。道指創今年6月中以來最大單周跌幅。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，雖然經濟活動似乎有着強勁反彈，但供應鏈及勞動力市場的瓶頸，證明了經濟仍然面臨挑戰。他續指，未來依然存在高度不確定性，變種病毒等威脅仍然存在。另外，聯儲局的政策工具，也無法解決這場危機所暴露出的許多系統性不公平現象。

美國總統拜登9日簽署兩項行政令，分別要求美國政府僱員和政府服務承包商必須接種新冠疫苗。據報道，拜登的相關政令將影響約210萬名聯邦僱員，同時還適用於與美國政府有業務往來的數百萬服務承包商。

美國疾控中心（CDC）的最新數據顯示，在美國的49個州已檢測到了另一種新冠病毒變異毒株——Mu毒株，該毒株的傳播速度比傳染病專家們此前預期的要快得多。

個股方面，電動車公司特斯拉(Tesla)財務總監Zach Kirkhorn早前以每股752.9美元的價格，出售2,780股公司股份，套現近209.28萬美元(約1,630萬港元)。另外，「科技女股神」伍德(Cathie Wood)旗下的基金亦連續兩日減持特斯拉，共出售18.36萬股，套現1.38億美元(約10.76億港元)。Tesla股價周五急跌2.46%，收報736.27美元。

提供「先買後付」服務的Affirm上季收入勝預期，活躍的商家數量更大幅增加逾5倍，其股價全日急升34.37%，收報123.7美元。