今年股市勁癲？美銀：資金流入超越過去20年總和！

外媒報道，隨着全球央行持續保持寬鬆貨幣政策，美國銀行發表報告指，單單是今年流入全球股市的資金規模，就超越過去20年來的累計總額。

根據美銀報告，2021年全年全球股市資金流入額共超過1萬億美元，創下歷史新高。美銀策略師Michael Hartnett更指出，單單是今年全年的資金流入規模，就比過去20年的累計總和還要更大，2001年至2020年這段期間的累計資金流入額為8,000億美元。

然而，有迹象顯示部份投資者可能已開始自股市撤出。美銀報告指出，最近一周錄得152億美元的資金流入至現金，為5周新高。

另外，周內股票基金吸引127億美元資金流入；債券基金則吸引126億美元資金；並有18億美元流入不動產投資信託(REITs)，創兩年半新高，主要受惠於經濟增長放緩和通脹升溫的宏觀背景。

Hartnett表示，目前宏觀經濟背景為通脹上升，加上央行鷹派和經濟增長疲軟，也就代表著滯脹(stagflation)的情況。

美銀預計，全球央行的債券購買量將在2022年降至3,000億美元，與今年的2.3萬億美元相差甚遠。