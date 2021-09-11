美股升勢恐受阻？美參議員提議對企業回購股票課稅2%

外媒周五(10日)報道，兩名美國民主黨參議員提議，針對企業股票回購開徵2%的特別消費稅(excise tax)，以支付拜登政府計劃的3.5萬億美元預算案。

該提議由財政委員會主席民主黨籍參議員Ron Wyden及銀行委員會主席民主黨籍參議員Sherrod Brown共同提出。Brown的一名助理透露，該計劃可望在10年內為美國國庫注入千億美元資金。

根據Brown的建議，為員工退休金計劃提撥資金，或是低於門檻的股票回購交易，不包含在課稅範圍內，但總部設在海外的美國企業完全適用該項規範。

事實上，股票回購是為股東帶來回報的一個措施，因回購後的股票會被註銷，繼而令公司已發行股本減少，使每股盈利增加。

股票回購也被市場普遍認為是美股近年屢創新高的關鍵原因之一。高盛數據指，今年首7個月，美國企業宣布的股票回購總額達到6,830億美元，僅次於2018年的紀錄最多(8,060億美元)，預期2021年全年股票回購總額達到7,260億美元。

Wyden直言，正當數百萬美國家庭遭受疫情摧殘的同時，企業股票回購總額卻再次逼近歷史新高，相較於把額外資金用在員工身上，大型企業利用2017年通過的減稅法來推升股價，並進行大規模股票回購，只惠及富有的投資者和企業高層。