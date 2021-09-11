【新盤追擊】元朗南屏匯　尋找進駐大西北理由

提到香港的後花園，元朗必定是其中之一，區內自然美景多不勝數，生活配套又完善，就連樓價亦具有升值潛力。美聯物業高級區域營業董事林振華表示，港府屬意打造洪水橋新發展區成為新界西北的「區域經濟及文娛樞紐」，發展區鄰近屯門、元朗及天水圍，形成香港西部一個主要的新市鎮發展群。

根據規劃，洪水橋新發展區將提供大量空間，住宅、辦公室、零售、酒店及特殊工業等，同時亦會提供一系列文娛和政府、機構及社區設施，預計創造約15萬個就業機會，所以鄰近地區的樓價升值潛力，絕對不容小覷。

位於元朗屏柏里8號新盤南屏匯，正正毗連這個洪水橋新發展區，項目共提供39伙分層戶及8間洋房，分層戶實用面積由276至517方呎，涵蓋開放式至兩房，而洋房的實用面積則由2,393至2,643方呎，分別有三房及四房，項目亦自設住客會所。樓盤四周以低密度發展，毗鄰屏柏里公園，環境優美，視野開揚；樓盤距離輕鐵塘坊村站，僅5分鐘步程，享有鐵路優勢。至於日常購物，以至消閒娛樂更多不勝數。想知更多南屏匯資料，Click片睇啦。

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