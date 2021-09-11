美歐鋼鐵關稅戰最快12月解決　傳配額制度已納入提案

外電報道，為化解美歐長達3年的鋼鐵關稅爭議，美國官員於上周權衡過涉及關稅稅率配額制度後已提出初步方案，有關關稅配額制將允許一國以較低關稅出口一定數量內的產品到別國，超過配額上限的部分徵收更高關稅，期望最快可於12月達成最終解決方案。

據知，雙方將於本月29日的美國-歐盟貿易和技術委員會討論該議題，出席人士包括美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪、歐盟委員會執行副主席托姆布洛夫斯基及歐盟委員會執行副主席Margrethe Vestager。

歐盟並已經與美國確認，希望在12月1日前找到解決方案，雙方已同意恢復以往貿易關係，並建立一個符合世界貿易組織(WTO)規則的體系，而目前談判範疇只涉及鋼鐵，但不包括鋁的關稅。

美國前總統特朗普在2018年據「1962年貿易擴張法」第232條，對鋼鐵進口品徵收25%關稅，對鋁產品加徵10%關稅。該條款允許政府不須經過國會表決即可對進口產品加徵關稅，前提是進口產品被視為國安威脅。當時聲稱關稅是保護國內行業的必要之舉。

到今年初，美國及歐盟的對話中曾強調，全球鋼鐵產能過剩本質上是中國造成的問題，故美歐需共同努力應對，並於5月表態同意避免關稅紛爭升級，令美國代表性產品如波本威士忌及哈雷等免於歐盟的雙倍關稅。

此外，美歐於6月對空中巴士及波音公司的補貼爭議終極停戰，同意將關稅暫停期延長5年，並尋求永久解決方案，以上均旨在為年底前解決鋼鐵、鋁業爭端鋪路。