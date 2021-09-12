陳樂怡：大市向上動力不足　主要支持位25000點

美國聯儲局褐皮書指出，變種病毒肆虐，衝擊零售及旅遊業，美國經濟8月輕微放緩，大行警告美股調整風險。另一邊廂，中國8月進出口數據勝預期，市場暫時鬆一口氣。但8月貿易數據優於預期，相信與季節性因素有關，加上運費高企，商家提前為聖誕旺季備貨，以及防疫用品需求回升。

不過，中國多番強調的「跨周期調節」，亦隱含經濟挑戰的訊號，因此宜待其他數據出爐再作全面判斷。內房股債大幅下挫，對大市的影響宜密切留意。此外，科技板塊一如預期在監管風險持續下，股價再次反覆。儘管近期香港有利好消息如跨境理財通啟動、放寬關口限制等，但港股成交逐步縮減，大市向上動力不足，主要支持位25,000點。板塊方面，國策支持股如可再生能源、電動車可趁回調收集，低估值的建材類續獲資金追捧。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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