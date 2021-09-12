陳政深：適時部署十一長假期　可分注部署美蘭空港

港股上周五(10日)顯著反彈，恒指高收於26,200點之上，惟仍未能收復50天線，升勢能否延續仍有一定變數，即使上述水平可以突破，8月11日高位26,822點，以及7月26日裂口底部26,878點，仍是明顯阻力。部署上，筆者仍傾向且戰且退，在政策陰霾籠罩下，逐步趁彈減倉，轉而集中短線部署或是控制風險的較佳策略。

截至6月底止半年度，集團營業額上升近47%，至8.94億人民幣(下同)，純利增長3.3倍，至3.45億，當中非航空業務，營業額升近45%，至6.09億，而單是特許經營權收入，已佔3.74億，按年增長60%。

十一黃金周來臨在即，環球各國基本上仍處於疫情嚴峻時期，而中國對國外入境的旅客，亦都採取嚴格限制的態度，可以預期市民難以在黃金周出國旅行，這對國內旅行的需求肯定有正面刺激作用，美蘭機場位處海南島，而海南又為重點旅遊城市，預料亦可乘勢炒起。

走勢上，美蘭空港股份近日突破2月份以來形成的下降通道，並自6月以來形成圓底，只要突破32港元(下同)的頸線，大有條件挑戰48元的前高位水平。投資者可分注部署，現水平收集，並在突破頸線再行加注，並以26元為止蝕參考。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）