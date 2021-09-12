郭家耀：比亞迪有望再創上市新高　利好因素包括...

公司上半年集團收入達891億元人民幣(下同)，增長53.6%，其中汽車業務收入381億元，增長25.4%；手機部件、組裝及其他產品業務收入428億元，增長86.2%；二次充電電池及光伏業務收入78億元，增長70.4%。3大業務分別佔總收入的42.8%、48%和8.8%。期內毛利下降5.3%至約99.2億元。毛利率下降至期內11.13%，主要是產品結構變化所致，純利倒退29.4%至11.7億元。

為應對氣候變化、推動綠色發展，內地支持加快新能源汽車的發展。工信部預期，今年首8個月新能源車銷售佔整體汽車銷售超過10%。比亞迪的新能源汽車銷量繼續處於領先地位，8月份銷量達6.14萬輛，按年急升超過3倍創紀錄高位。其中，高端旗艦車型 「漢」成為市場焦點，上市一年累計銷量已突破10萬輛，8月銷量更高達9,035架。9月開始交付的標續版506km的漢EV，以及後續主打年輕用戶的「海洋系列」，售價只介乎9.68至12.48萬元，相信銷量可保持高企。

集團自主研發的「刀片電池」開始踏入成熟期，近年成為公司賣點之一。旗下爆款車型「漢」充分體現電池的續航力及安全度，得到市場認同。而且生產成本較低，有利公司新車的定價能力。更重要是公司目前已獲得豐田、現代、戴姆勒等的訂單，早前有報道指Tesla亦可能成為客戶之一。由此可見，電池生產業務的收入貢獻不容忽視。

比亞迪旗下計劃分拆的比亞迪半導體體亦有望提供獨立造血能力，目前比亞迪生產的IGBT晶片，主要供應母公司使用。在環球汽車市場缺芯情況下，比亞迪半導體可出售芯片予其他車企，擴闊相關業務收入之餘，更可達到規模效益，同時降低母公司生產成本。預料半導體業務上市將帶動比亞迪估值進一步提升，股價有望再創上市新高水平。

獨立股評人郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)