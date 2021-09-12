葉尚志：受惠5G市場等正面因素 中興通訊目標價36元
2021年09月12日 09:00
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（Getty Images圖片）
港股反彈至貼近26,800點阻力水平後，又再有掉頭回壓的走勢出現。事實上，港股反覆向下的運行模式，已持續了有3個月時間，在謹慎觀望氛圍已出現逐步深化形成後，要短期內扭轉改善過來有相當難度。目前，反彈過後的互聯網龍頭股又再集體下跌，是對大盤盤面帶來最大的衝擊，相信資金將繼續流向有題材的中小盤股，形成炒股不炒市的市場狀態。
中興通訊(00763)在8月初衝高見31.75港元後，曾一度出現升後回整的行情，但近期有逐步盤穩盤好迹象，估計有重拾升浪的機會，建議可以關注順勢買入的機會。公司在8月尾公布上半年業績，純利增長1.19倍至40.79億元人民幣，整體毛利率較去年同期上升了2.71個百分點至36.14%。
業績表現較預期好，主要是受惠於5G中標項目的市場份額持續提升，以及產品結構的不斷整合優化。隨着5G繼續穩步推進，估計2021至2025年，5G基礎設備相關產業投資規模將達到10萬億元人民幣，對中興通訊的未來發展空間是正面利好因素。建議可於27元以下買入，目標價上望36元，止蝕位23元。
第一上海首席策略師葉尚志