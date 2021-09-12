葉尚志：受惠5G市場等正面因素　中興通訊目標價36元

港股反彈至貼近26,800點阻力水平後，又再有掉頭回壓的走勢出現。事實上，港股反覆向下的運行模式，已持續了有3個月時間，在謹慎觀望氛圍已出現逐步深化形成後，要短期內扭轉改善過來有相當難度。目前，反彈過後的互聯網龍頭股又再集體下跌，是對大盤盤面帶來最大的衝擊，相信資金將繼續流向有題材的中小盤股，形成炒股不炒市的市場狀態。

業績表現較預期好，主要是受惠於5G中標項目的市場份額持續提升，以及產品結構的不斷整合優化。隨着5G繼續穩步推進，估計2021至2025年，5G基礎設備相關產業投資規模將達到10萬億元人民幣，對中興通訊的未來發展空間是正面利好因素。建議可於27元以下買入，目標價上望36元，止蝕位23元。

第一上海首席策略師葉尚志