內地房企負債高企　毀約自救將成常態？

據萬達的公告，融創終止合約的原因是「新冠疫情的影響及融創中國商業戰略的調整」。惟外界解讀是，融創的資金危機已響起警報，再不趕緊收縮，恐怕就是下一個恒大。因此融創不惜毀約以求自救，把從萬達接下的燙手山芋，再還給萬達。

根據公告，合約涉及的21家酒店中，包括19家正在運營的酒店和2家正在建設且尚未開始運營的酒店。萬達表示，將與融創就終止合約的後續安排，及對萬達酒店的潛在補償進行協商，暗示萬達已接受融創毀約的結局。