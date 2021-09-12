內地房企負債高企 毀約自救將成常態？
2021年09月12日 09:23
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中國恒大(03333)深陷債務危機，同樣負債高企的另一內房企業融創中國(01918)亦要諗計自救。近日決定終止與萬達酒店發展(00169)多年前訂立的21家酒店的酒店管理協議。有分析指出，在「生存」與「合約精神」之間，內地房企已作出利己的選擇。
據萬達的公告，融創終止合約的原因是「新冠疫情的影響及融創中國商業戰略的調整」。惟外界解讀是，融創的資金危機已響起警報，再不趕緊收縮，恐怕就是下一個恒大。因此融創不惜毀約以求自救，把從萬達接下的燙手山芋，再還給萬達。
根據公告，合約涉及的21家酒店中，包括19家正在運營的酒店和2家正在建設且尚未開始運營的酒店。萬達表示，將與融創就終止合約的後續安排，及對萬達酒店的潛在補償進行協商，暗示萬達已接受融創毀約的結局。
萬達負債曾高達4,000億元人民幣，數年前已被逼「瘦身續命」。結果於2017年將旗下13個文旅項目及76家酒店，分別售予融創及富力地產(02777)。數年過走，融創目前排在內地上市房企負債的第二名，淨負債率達到172.9%，債務缺口超過9,300億人民幣，已經是踩在資金懸崖的紅線上，短期內大規模減債已是刻不容緩。