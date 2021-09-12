鄺紫珊：歐洲股市利好因素多

最近幾個月，資金持續流入歐洲股市，主要是市場期待疫情緩和，經濟復甦展開，故預期在政治與金融穩定、企業盈利改善、經濟創新與增長的發展趨勢下，將吸引市場繼續注視歐洲的投資機會。

歐洲股市受惠於經濟復甦及轉型，包括企業數碼轉型及ESG等產業的契機，而美國拜登政府對歐盟也釋出善意，試圖減少貿易摩擦，對歐洲經濟都有利好的發展。

另外，歐盟的公司管制監督及環境倡議都領先於美國，限制企業壟斷，提倡行業企業的競爭力。在稅務改革上，歐盟也訂出未來兩年的稅務規劃目標，推出具生產力的投資、創業及更有效益的徵稅方案。

疫情反覆也影響歐洲的經濟復甦步伐，但隨着疫苗加快普及，疫情影響逐漸淡化，加上歐盟推動電子(數碼)新冠疫苗證明允許居民持證明於區域內自由活動，相信將加速經濟重啟。

今年歐洲企業每股盈利估算增長有望達逾40%，從已公布的第1季財報，以及第2季財報預估來看，增長動力相當強勁及亮麗。歐洲各國未來將陸續解封，隨着製造業保持強勁，服務業逐步回歸，企業盈利2021年每股盈餘預估增長有望達47.1%。

歐元區服務業採購經理指數連續3個月上升，各國積極推動旅遊及消費服務行業恢復，故預計下半年將由服務業接續至製造業，成為支撐經濟復甦的主要動力。

民眾的儲蓄被釋放及支持消費，歐洲央行估計歐元區今年及明年的經濟增長分別為4.6%及4.7%，而且歐洲央行可有望減低提前緊縮的壓力，政策面及基本面都仍有助支持周期股份，故對歐洲充滿投資信心及正面的經濟展望。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊