陳鳳珠：投資氣氛未恢復　恒指短期續上試26500點

中國人民銀行曾多日進行資金淨回籠，仍無礙內地股市繼續向好。內地計劃設立北京證券交易所，以支援中小企業創新發展，深化新三板改革，料內地金融市場發展進一步完善。近日投資氣氛尚未完全恢復，但恒指技術走勢上10天線升穿20天線，惟大市升至50天線26,500點現阻力，料恒指短期仍有機會反覆上試，預期重大阻力位處於26,800點水平。

以美元計，內地8月份出口按年增加25.6%至2,943.2億元，進口按年上升33.1%至2,359.8億元，兩項數據均高於市場預期；今年首8個月的出口按年增長33.7%至2.1萬億元，進口按年增加34.8%至1.73萬億元。

由於8月份貿易數據增長強勁，或可紓緩內地經濟增速放慢的憂慮。不過，內地的8月份居民消費價格指數按年只微升0.8%，通脹進一步回落，其中食品價格按年下跌4.1%，當中豬肉價格按年下跌44.9%，鮮菜價格亦按年下降1.5%。至於8月份工業品出廠價格指數按年增長9.5%，升幅進一步擴大，反映上游原料價格仍然高企，或有機會削弱中下游企業的盈利。

此外，內地8月外匯儲備按月減少37億美元至3.23萬億美元，外管局表示內地外匯市場平穩，供求基本平衡，但因美元指數輕微上升，且主要國家債券價格下跌，導致8月份外匯儲備規模減少。投資者宜繼續留意內地8月份的其他經濟數據，以觀察內地經濟增長情況。

銀保監表示，截至7月底房地產融資呈現「五個持續下降」，包括銀行業房地產貸款按年上升8.7%，增速創8年新低，並低於各項貸款的增速；而房地產貸款集中度亦連續10個月下跌，房地產貸款佔各項貸款的比重按年減少0.95%；房地產信託餘額按年下跌15%，規模自2019年6月以來持續下降；房地產相關理財產品餘額按年減少42%；銀行通過特定目的載體投向房地產領域規模按年下跌27%。

現時房地產金融監管機制持續完善，亦見成效，銀保監進一步推動銀行機構於貸款首付比例及利率方面向剛需群體進行差異化支持。截至7月底，個人按揭貸款首套房佔比達92%，住房租賃市場貸款按年上升29%。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(作者為註冊持牌人士)