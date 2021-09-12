陳茂波：「跨境理財通」助人民幣國際化提供有利空間

財政司司陳茂波在其網誌表示，從滬港通、深港通、債券通北向交易到基金互認，再到上周啟動的「跨境理財通」，正是將這互聯互通渠道，從股票、債券、基金，擴展至經由銀行銷售的合資格理財產品。而「跨境理財通」發揮着兩大作用，包括推進人民幣國際化提供有利空間，以及讓大灣區建成國家開放型區域創新共同體。

陳表示，對金融機構而言，理財產品的銷售市場頓時顯著擴大了。因為大灣區是內地經濟發展最蓬勃、累積財富最龐大的市場。有分析指，內地家庭投資於金融產品佔總資產比例僅為17%，遠低於英國的27%、日本的38%及美國的58%。隨着擁有較高資產淨值的家庭不斷增多，市場上有着實存的需求，希望尋求多元化投資及國際化的配置。

另一邊廂，香港是亞洲最大的私人財富管理中心，全球排名僅次於瑞士。截至去年底，香港資產及財富管理業務所管理的資產有近35萬億港元，按年增長21%。香港金融產品的種類繁多且組合豐富，可服務內地居民不同的投資及風險管理的需要。這是南向通的潛力所在。北向通也為港澳居民開拓了直接投資內地理財產品的渠道，豐富了投資者的選擇。

陳指出，「跨境理財通」發揮着兩大作用。一是利用一國、兩制、三個貨幣體系的獨特優勢，將在岸與離岸市場的進一步深化、融合，並相互促進發展，讓整個灣區內的金融體系與法律制度即使不同，卻仍然可以提升互聯互通的範圍與層次。在區內經濟體量增加的同時，金融能更好的支持實體經濟發展；讓大灣區建成國家開放型區域創新共同體。二是為穩步審慎地推進人民幣國際化提供有利空間。「跨境理財通」對促進大灣區的個人投資便利化，及灣區內的個人資本項目可兌換，提供了風險可控的試驗空間。

另外，陳接受媒體訪問時指出，自從第一期電子消費券派發以來，市面的氣氛良好，相信對經濟增長的提振作用，較早前預測的0.7%更佳。只要疫情受控，要達到全年經濟增長預測5.5%至6.5%的目標並不困難，目前會集中精力爭取與內地通關。