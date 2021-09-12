施羅德：低碳轉型刻不容緩

政府間氣候變化專門委員會(IPCC）發表了第六份評估報告(AR6）。該最新報告強調未來挑戰的規模龐大，並再次向當權者及社會施壓，但今後發展的方向未有改變。

最新的分析無疑已讓未來威脅的規模表露無遺。IPCC亦鄭重指出了不作為的後果。出現更多物理上的破壞已是在所難免；無論在報告描述的任何預測情景下，2030年代的氣溫升幅都將達到1.5°C。

雖然在2050年前採取減排行動可讓本世紀後期的氣溫下降，但由於排放與氣溫上升之間存在滯後效應，初期的升溫將無可避免。若人類不在未來數十年採取減排行動，全球氣溫將有機會升至較20世紀末歷史基準高4°C的水平。

雖然1.5°C與4.0°C似乎相差無幾，但這種差異對人類的影響卻是天壤之別。若氣溫上升1.5°C，發生乾旱和極端降雨事件的頻率將分別增加2.4倍和1.5倍，而在氣溫上升4°C的情況下，這些風險的發生頻率將分別為5.1倍和2.8倍，相當於約一倍的增長。屆時，世界上將有多個地區變得不宜居住，讓大規模遷徙變得無可避免，對經濟的影響亦將相當嚴重。這些警號或有助促使各國政府達成共識，一同為在本世紀中期前實現淨零排放的目標積極採取全面行動。

為實現上述目標，全球排放量將需要在未來10年內減半，亦即每年減少6至7%。雖然這並非不可能的任務，但若不採取更積極措施，要實現這種目標仍屬過分樂觀。在全球排放量及經濟產量中佔超過70%的各地政府已制訂國家淨零目標，而為綠色基建作出的支出承諾總額亦有望於未來10年達到約2萬億美元，預料絕大部分資金將來自私營機構。

宏願未了，面前仍有多項需要克服的艱巨任務，而且在很大程度上將依靠科技進步來實現，對於難以減排的行業而言則更甚。據國際能源機構(IEA）估計，在2030年後將有近一半的二氧化碳減排量是來自現時仍在研發中的科技。

雖然企業已展開行動，但仍有更長的路要走。對以科學基礎減量目標(Science Based Target）設定減排目標的企業分析推斷，已為趕及在限期前實現升溫幅度1.5°C以內目標作出減排承諾的企業約佔環球股市總值的15%。

此外，在潔淨能源技術及新型增長產品方面的投資亦在持續增加，但這仍然較常集中在個別較突出的產品類別，而非針對整個產品系列進行大規模重新設計。鑑於所需的變化規模龐大，環球經濟能否在未來30年實現淨零轉型仍有待商榷，但關鍵已不是有沒有必要轉型，而是何時轉型。若將長遠升溫幅度目標降至2°C左右，進程將會延長幾十年，但要實現淨零排放目標或採取行動的必要性並不會因此改變。

我們於今年初承諾設定「科學基礎減量目標」，目前正在制訂最終細節。我們亦與其他資產管理機構一同呼籲各國政府領導人加大應對氣候變化的力度。更重要的是，我們正在確定實現目標的行動路徑，確保為客戶管理的投資能夠作好充分準備，以管理風險及把握機遇。

施羅德投資管理可持續投資環球主管 Andy Howard