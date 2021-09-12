【星期一‧炒啲乜】中美元首通電現契機？港股有望回穩？

2021年09月12日 12:00
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    投資者憂慮高通脹持續下，美國聯儲局或加快收緊寬鬆措施，美股三大指數上周五(10日)先升後回，跌幅介乎0.7至0.8%，但全星期計，道指挫2.15%，創6月中以來最大單周跌幅，而標指及納指齊挫1.6%。
    至於中港股市繼續受內地監管力度所影響，表現反覆，隨着兩地「跨境理財通」正式出爐，加上中美元首時隔7個月再度通電等利好因素支持，滬綜指重上3,700點，全周漲3%；恒指上周五飆489點，以全日高位收市，並重越26,000點關。
    展望本周，內地將會公布重磅經濟數據，加上市場觀望中美關係最新發展，以及中央的監管政策走向，投資者入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管理。
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