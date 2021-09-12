Epic案判決欠殺傷力　蘋果：巨大勝利！

美國聯邦法院上周五(10日)對熱門遊戲《要塞英雄》(Fortnite)開發商Epic Games提起的訴訟案，作出不利於蘋果公司(Apple)的裁決，蘋果股價應聲下跌逾3%。然而，華爾街分析員認為，該項新判決不太可能重創蘋果的服務事業，對其財務影響也有限。

美國地方法院法官羅傑斯裁定蘋果不得禁止開發商在其應用程式中提供外部支付的按鈕或連結，也不能禁止開發商透過用戶註冊時留下的聯繫資訊進行交流。不過就未有裁定蘋果是壟斷者，亦無要求蘋果允許應用程式公司使用他們自己的程式內支付(in-app payment)系統，而該項正正是Epic在案件中主要訴求之一。此外，法院亦允許蘋果自家的程式內支付系統可以繼續收取15%至30%的佣金。

Epic執行長Tim Sweeney在推文上表示，裁決結果對程式開發商或消費者來說都不算勝利，只是贏了一小部分，公司將會提出上訴。

一名蘋果的知情人士表示，程式開發商只能提供外部連結，並不能在其應用程式中設立自己的替代支付機制，這樣的效果很有限，因為對消費者而言，蘋果的程式內支付系統仍然較在其他網站輸入信用卡更輕鬆容易。

創投公司Loup Ventures創始人Gene Munster表示，對蘋果而言，最壞的情況可能是未來一年的盈餘減少4%，但更有可能的是，這個影響將較接近於減少1%。

事實上，蘋果認為打了一場勝仗，因為這項裁定並未挑戰蘋果決定哪些軟件可以在其應用程式商店上架的權利，也未以聯邦或州法律裁定蘋果是壟斷企業。蘋果法務長Kate Adams在聲明中直言，裁決對蘋果是一次巨大的勝利。