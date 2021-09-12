兩大不可抗力因素左右　中國出口壓力勢大增

全球海運價格狂飆，出口企業「一櫃難求」，中國作為全球出口最多的國家，困境恐衝擊未來中國出口表現。

媒體報道，反映運價水平的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)較上周攀升65.51點至4568.16 點，再創新高；三大遠程航線同步上漲，美東線和美西線運價均續創高，歐洲線也呈現2連升彈。

SCFI專指從上海出口至全球13條航線的運價指數，由於上海為世界第一大港口，貨物吞吐量大，運價指數的變化也非常具代表性，而因價會受到貨物價格、運費、運量、貨櫃的影響。

中國企業仍一櫃難求，主因有三。首先是歐美經濟逐漸恢復，推升中國出口量，不過新興市場受疫情影響，產能來不及恢復，促此企業轉單中國，加深貨櫃需求。

其次，航運公司基於成本靠量，選擇採用小型船舶運輸或多家公司聯合運輸等方式返程，進而造成中國境內貨櫃箱回流放緩、海外貨櫃堆積等問題。

再者，美歐港口普遍有設備老舊、工人不足等問題，造成海運船舶堵塞、卸載時間延長，也使大量的貨櫃滯留。而大量堆疊的貨櫃阻礙場內運輸，使港口作業效率大減。

內地經濟在疫後迅速恢復，不過多數企業反映部分訂單因運輸困難導致產品積壓嚴重，倉儲費、運輸費不斷擠壓利潤；部分企業已開始拒絕或推遲海外新訂單，未來可能衝擊未來中國的出口表現。