著名學家：央行抗疫給世界經濟「試新藥」　長期影響難料

外國傳媒報道，金融史學家、暢銷書作者亞當·圖茲(Adam Tooze)認為，隨着氣候變化和中國崛起顛覆既定秩序，新冠疫情引發的動盪可能只是全球經濟進入劇變時代的序幕。

哥倫比亞大學教授圖茲的上一本書探討了2008年金融危機漫長的後續影響。他的新書《停擺：新冠何以撼動全球經濟》(Shutdown: How Covid Shook the World’s Economy)於上周面世，迅速回顧了新冠疫情對經濟的破壞，以及決策者們的回應。

圖茲在接受採訪時，探討了這場空前的危機，政府和投資者從中吸取了哪些經驗教訓，以及經濟是何以被其重塑的。

首先，對於疫情期間各國資產負債表明顯擴張的問題，圖茲表示，各國採取的刺激措施會產生哪些較長期的後果不甚明朗，因此就像是給病人試用新藥，短期可以緩解病痛，度過危機，但真的無從知曉對於整體金融體系的長期影響會如何。

他說，對於一些關鍵市場的穩定性存在深切的擔憂，主要是美債市場。他認為，就此問題會展開持續、非常重要和有趣的討論。

對於貨幣政策前景，圖茲表示，美國方面是要保障金融市場整體保持積極的運行。因此很難預見聯儲局、主席鮑威爾和他的同事會採取破壞市場穩定的措施。

他強調，上述觀點的前提是，通脹是暫時的。如果情況並非如此，那麼聯儲局將面臨難得多的抉擇。