新地Wetland Seasons Bay第2期有望下月推售

新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Bay獲全城追捧，開售三星期合共賣出逾1,120伙，套現逾80億元，料為今年全年熱賣新盤。為滿足向隅客需求，已為項目第2期申請預售樓花同意書，有望於下月底推售。Wetland Seasons Bay第2期提供388個住宅單位，戶型與第1期相若。雷霆續指，集團有多個新盤部署推出，包括元朗The YOHO Hub、北角海璇II、東半山Central Peak第2期及西區卑路乍街項目。

新地代理總經理胡致遠指，Wetland Seasons Bay第1期第四輪銷售中，最高成交價單位為第2A座3樓C1單位，成交價達1,128.23萬元；而上週以招標形式售出單位，其中一組客人以個人名義購入2伙別墅單位，涉資逾3,860萬元。他續指，項目四輪銷售中，有50%客源來自屯門、元朗及天水圍；約20%來自新界其他區；約25%來自九龍區；約5%則來自港島區。