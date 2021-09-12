新盤銷情理想　周末兩日售出逾430伙

過去周末兩日售出逾430伙新盤單位，有見各區新盤連環推出取得理想銷情，發展商即加快部署。

●新地Wetland Seasons Bay第2期有望下月推售

新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Bay獲全城追捧，開售三星期合共賣出逾1,120伙，套現逾80億元，料為今年全年熱賣新盤。為滿足向隅客需求，已為項目第2期申請預售樓花同意書，有望於下月底推售。Wetland Seasons Bay第2期提供388個住宅單位，戶型與第1期相約。雷霆續指，集團有多個新盤部署推出，包括元朗The YOHO Hub、北角海璇II、東半山CENTRAL PEAK第2期及港島西卑路乍街項目。

新地代理總經理胡致遠指，Wetland Seasons Bay第1期第四輪銷售中，最高成交價單位為第2A座3樓C1單位，成交價達1,128.23萬元；而上週以招標形式售出單位，其中一組客人以個人名義購入2伙別墅單位，涉資逾3,860萬元。他續指，項目四輪銷售中，有50%客源來自屯門、元朗及天水圍；約20%來自新界其他區；約25%來自九龍區；約5%則來自港島區。

●鰂魚涌THE HOLBORN累收約500個認購登記

該盤首張價單，涵蓋開放式單位及一房戶，扣除最高6%折扣優惠後，折實平均呎價28,888元。

●紅磡曼翹累收約2500個認購登記

市區陸續有新盤登場。桂洪集團旗下紅磡曼翹繼周六(11日)加推第2號價單，涉及13伙，包括6個開放式單位及6個一房單位，實用面積由186至250方呎，扣除最高折扣18%，折實平均呎價22,433元。

市場消息指，該項目三日累收約2,500票，以兩張價單合共63伙計算，超額認購約38.6倍，示範單位累積參觀人次約12,000人。

資料顯示，曼翹首張價單涉及50伙單位，折實平均呎價19,648元。

●21 BORRETT ROAD四房戶連雙車位1.59億元沽

●維港滙周末共沽7伙 三房戶呎價逾3萬元

新盤成交暢旺。會德豐旗下多個項目過去周末兩日錄得10宗成交，共套現1.59億港元。

其中與5大發展商合作的西南九龍維港滙項目共沽出7伙。包括以招標形式沽出2伙的維港滙II，其中第2座15樓C室，三房一套間隔，實用面積797方呎，以2,396.3萬元售出，呎價約30,066元。另一個沽出單位為第2座16樓C單位，實用面積及間隔相同，以2,300萬元售出，呎價約28,958元。

維港滙I亦售出一伙，為項目第5座11樓D室，實用面積536方呎，兩房間隔，以1,364.22萬元售出，呎價約25,452元。至於維港滙III則售出兩伙，包括第2座16樓C室，實用面積449方呎，兩房間隔，以1,189.97萬元售出，呎價約26,503元。

啟德MONACO亦沽出2伙，單位為第2A座30樓B室，實用面積678方呎，三房間隔，以1,827.8萬元售出，呎價約26,959元。

另外，鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS亦售出第3座19樓E單位，兩房間隔，實用面積521方呎，以1,082.3萬元售出，呎價約20,774元。

●青衣明翹匯1001萬售出三房戶

●黃竹坑站揚海3個單列為交易未有進展

上述成交金額最高為項目第2A座10樓D室，實用面積921方呎，該交易原於9月4日以2,580.4萬元成交，呎價約28,017元。

●大圍柏傲莊III再增6宗終止買賣合約個案

據成交記錄冊資料顯示，上述成交金額最高為項目8A座21樓A室，6月時以2,320.4萬元售出，並選用建築期付款計劃。以單位實用面積1,014方呎計，當時成交呎價約22,884元。

該盤自公布拆卸重建後，已累錄37宗同類個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。