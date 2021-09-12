青衣灝景灣套三房減價近100萬元沽

二手業主加快套現，青衣灝景灣套三房海景單位，減價近100萬元沽，成交價1,550萬元，約3年間單位帳面僅升值約20萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角港運城3座低層G室，實用面積約788方呎，套三房間隔，以1,598萬元易手，實用呎價約20,279元，原業主早於1997年6月購入，當時作價875萬元，持貨24年至今沽售，帳面獲利723萬元，單位期內升值約83%。

●筲箕灣香島1座高層D室，實用面積約1,228方呎，套四房及工人套房間隔，享山景，以51,000元連車位租出，實用呎租41.5元，業主於2017年3月以2,853萬元買入，持貨4年，租金回報約2.1厘。

●小西灣藍灣半島1座極高層E室，實用面積約450方呎，兩房間隔，擁海景，原業主叫價約970萬元，議價後以958萬元成交，實用呎價約21,289元，新買家為外區上車客，斥資入市自用。

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九龍區

●觀塘凱滙2座極高層A室，實用面積約860方呎，套三房連工人套房，近日以30,000元租出，實用呎租約35元，原業主於2018年12月以約1,890.5萬元購入，租金回報約1.9厘，屋苑9月累錄21宗租賃成交，目前有約有180個單位放租。

●啟德嘉匯8座中高層D室，套三房間隔，望海景，實用面積約797方呎，以約32,000元放租5個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以31,000元租出，實用呎租約38.9元，新租客為一家四口，被單位海景吸引，睇樓1次即決定承租。

●西南九龍帝峯‧皇殿6座中層B室，實用面積約301方呎，開放式廚房間隔，以702.8萬元沽出，實用呎價約23,349元，原業主於2013年1月以525萬元購入，持貨逾8年轉售，帳面獲利177.8萬元，單位期內升值約34%。

●長沙灣泓景臺8座中層D室，兩房間隔，實用面積約434方呎，以約17,500元放租2星期後，吸引區內客洽詢，議價後減價至以16,800元租出，實用呎租約38.7元，新租客為家庭客，睇樓1次後即決定承租。

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新界區

●青衣灝景灣3座中層H室，實用面積約829方呎，套三房間隔，享海景，原業主月前開價約1,650萬元放售，獲外區客洽商承接，單位最終以1,555萬元成交，實用呎價約18,758元，原業主於2018年5月以約1,535萬元購入，持貨逾3年帳面賺約20萬元。

●屯門居屋美樂花園9座低層B室，實用面積約591方呎，兩房間隔，獲區內短租客即睇即租，新租客由於原住所裝修而需要另外找尋租住的地方，表明只短租3個月，業主便輕微調整價格，加租300元，最終以月租14,800元承租單位，實用呎租約25元。

●屯門居屋兆麟苑F座中層5室，實用面積約554方呎，三房兩廳間隔，獲區內客即睇即買，已補價自由市場以572.8萬元購入作自住或長線投資收租之用，實用呎價約10,339元。

●屯門新屯門中心5座高層B室，實用面積約462方呎，兩房兩廳間隔，新買家為外區客，以618萬元購入上址作投資用途，實用呎價約13,377元，該單位現時市值租金大約為12,500元，租金回報率約2.4厘。

●天水圍嘉湖山莊賞湖居1座低層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，租客為內地客，由朋友幫忙睇樓，加上鄰近子女上學地點，方便往返，並附有部分家具，遂便以12,000元租入，實用呎租約21.8元，如以同類型單位銀行估價約581萬元計，租金回報率達2.5厘。

●元朗朗怡居1座低層E室，實用面積約552方呎，兩房間隔，連車位以733萬元成交，實用呎價13,279元，新買家為首置家庭客，睇樓後迅速決定承接。

●元朗朗庭園3座高層G室，實用面積約432方呎，兩房間隔，原先叫價650萬元，經議價後減價5萬元或約0.8%，以645萬元沽出，實用呎價約14,931元，原業主於2017年1月以465萬元購入，持貨約4年帳面獲利約180萬元，物業升值約39%。

●大埔逸瓏灣3B座高層F室，實用面積約494方呎，兩房間隔，日前以18,000元租出，實用呎租約36元，上址業主於2019年以692萬元購入，是次租出可享約3.1厘租金回報。

●大埔中心15座中層E室，實用面積約462方呎，兩房間隔，原先開價720萬元，放盤3星期，減價10萬元，減幅1.4%，獲用家以710萬元承接，實用呎價約15,368元。

●沙田好運中心柏林閣低層E室，實用面積約348方呎，一房間隔，望內園景，放盤約1個月，業主原叫租14,000元，經議價後減價500元或約3.6%，最終以13,500元租出，實用呎租約39元，屋苑9月暫錄3宗租賃成交，現時約有11個單位放租，入場月租由14,000元起。

●沙田山莊低層C室，實用面積約1,005方呎，套三房連工人房間隔，原先以1,280萬元連車位放盤，其後減價167萬元，以1,113萬元獲買家承接，實用呎價約11,075元。

●西貢小坑口村單號屋全幢，套四房間隔，連天台，享山海雙景，原先叫價2,200萬元，最終以2,120萬元成交，原業主於2014年1月以1,763萬元購入，持貨逾7年帳面獲利357萬元，單位期內升值約20%。

●馬鞍山迎濤灣2座中層G室，實用面積約515方呎，兩房間隔，日前以783萬元易手，實用呎價約15,204元，原業主於2018年以600萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約183萬元離場，期內升值約30.5%。

●馬鞍山聽濤雅苑9座中層A室，實用面積約788方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，零議價下以1,050萬元獲買家承接，實用呎價約13,325元，原業主於2018年5月購入，當時作價420萬元，持貨3年至今轉售，帳面獲利630萬元，期內升值約1.5倍。

●將軍澳居屋安寧花園1座低層K室，實用面積約583方呎，三房間隔，原先開價745萬元，經議價後減價29.8萬元或約4%，於已補價自由市場以715.2萬元沽出，實用呎價約12,268元，原業主於2018年1月以約598萬元連地價購入，持貨約3年帳面獲利約117.2萬元，物業升值約20%。

●將軍澳領峯8座右翼極高層D室，實用面積約664方呎，套三房間隔，成交價955萬元，實用呎價約14,383元，原業主於2014年5月以540萬元購入，帳面獲利415萬元，單位7年間升值約77%。

●將軍澳居屋廣明苑A座中層5室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望內園景，上月放盤，原先開價485萬元，一口減價5萬元，未補價第二市場以480萬元易手，實用呎價約8,905元，原業主於2013年以270萬元購入，持貨8年帳面獲利210萬元，期內升值約78%。