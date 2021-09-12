4大核心區舖租料已見底　中環先翻生銅鑼灣難吸新客

在新冠肺炎疫情肆虐下，香港零售業受重創，拖累舖位租賃市場，而隨着疫情漸趨平穩，市場料今年底前商舖空置率會進一步回落，並睇好中環租務市場會率先反彈。

戴德梁行執行董事及香港商舖部主管林應威表示，中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角4大零售區舖位租金，自去年至今普遍已下挫約30%，以往銅鑼灣羅素街最貴舖位，現時租金亦跌至只達高峰時的10%，相信已是谷底中的谷底，業主不會再減價，而近日租金跌幅已見收窄，按季更下調僅個位數水平。

他相信，核心區街舖租金及空置率已見底，相信至今年底，整體地舖租金只有約1至2%調整，空置率會再降3至4個百分點。

林指出，疫情期間，各核心區舖位租客都以口罩、手機配件等短租客為主，但近日開始有長租客出現，個別地區空置已見回落，中環舖位空置率就由今年第一季的14.1%，跌至第二季的11.3%，比去年高位18.3%，大幅回落7個百分點。以該區主要街道皇后大道中為例，近月本港大型銀行、美國休閒服裝和加拿大運動服品牌，以及餅店都陸續進駐，而早前街內罕現的口罩店短租舖，最近亦已由長租租客承租。市場消息指，該舖市傳月租約50萬元。

他解釋，中環是全港最具香港特色的一個地方，區內有最多歷史活化建築，並有蘭桂坊等著名飲食地點，中區亦擁有大批寫字樓，以及住宅客支持本區。同時，香港在亞洲以至全球的股市金融地位，相信未來都不會被取代，最願意「使錢」的人都會經常在該區出現，加上區內舖位大多由發展商或老牌家族持有，更易控制租客組合，令租金抗跌力更強。

相反，銅鑼灣以往是珠寶鐘錶店的集中地，隨着多個大品牌相繼撤出，加上市場普遍預期最快明年第二季才會通關，對於國際品牌而言，現時仍較難作預算及市場定位，所以該區暫難以吸引新租客。

林又稱，疫情為零售業帶來轉變，過往香港的外向形經濟生態，由遊客生意主宰，現時則靠本地消費，同時商戶亦要開源節流，如食肆應善用網上平台。現時市場亦多了一批新進食肆租客，小店數目明顯增加。

而近期核心商業區洽租及查詢明顯增多，惟出價水平最多只達高峰期間的一半，希望以較低租金物色一線地舖。租客方面，由於未來營業額仍難預算，奢侈品及鐘錶珠寶租戶表現不算積極，相信未來會以新式食肆、銀行財富管理部門及運動有關商店較進取。

另方面，他表示自己於20年前已開始參加三項鐵人及毅行者活動，已將運動融入生活，深知每當比賽遇上挑戰，都需要慢慢調節及適應，就如現時零售市場現況一樣。比賽如工作，定下目標後還需經過周詳準備及配合才可達成。