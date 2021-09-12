全球收水股市埋單　3因素反映清算日隨時到臨

MSCI世界指數自去年3月低位迄今累彈近一倍，很大程度反映全球央行大舉放水，令市場「水浸」所造成資產泡沫效應。美國銀行報告顯示，今年以來，全球股市資金流入已逾萬億美元，不但創歷史新高，更超出過去20年的總和（從2001年到2020年的資金流入總額為8,000億美元）。不過，當前中美經濟復甦皆現變數，通脹上升對債息構成上行壓力，以及多地央行推動貨幣政策正常化，「收水」行動恐怕會戳破資產泡沫，全球股市清算日亦隨時到臨！

美銀策略師Michael Hartnett指出，在通脹上升、央行鷹派和經濟增長疲軟下，也代表市場面臨滯脹風險。該行預期，央行注入市場的資金勢必放緩，全球央行的買債量將於明年降至3,000億美元，與今年的2.3萬億美元相差甚遠。

單是上周，歐洲央行宣布抗疫緊急買債計劃（PEPP）的買債步伐將較之前兩季溫和放慢；澳洲央行則按計劃縮減每周買債規模。

儘管變種病毒擴散令美國8月職位增長大幅放慢，但觀乎近期聯儲局官員的言論，該行仍計劃今年內開始縮減買債，市場估計可能會於本月會議暗示，將於11月初會議開始減少買債，同時保留一旦經濟表現未如預期，可能會將減少買債的時間延至12月的彈性。

外媒對49位重量級經濟師的調查更顯示，因應通脹升溫，聯儲局的「收水」行動可能較當局的內部預測，以至市場預期更為激進。略多於70%的受訪者相信，當局明年至少加息一厘，近20%預料首次加息將發生在明年上半年。據聯儲局本身的預測，預料於2023年才恢復加息。

至於縮減買債，逾40%受訪者相信當局將於今年11月宣布「收水」，31%預料會在12月後宣布，而如果疫情進一步擴散，且就業增長停頓，約25%預料要到明年才會宣布。

富蘭克林鄧普頓投資亦警告，金融市場第四季面臨3大關鍵轉折，包括全球經濟面臨質與量的轉變、政府政策可能轉向，以及由消息牽動金融市場風水輪流轉，需關注中美政策動向、全球最低企業稅進展，以及德國及日本選後的政經情勢。事實上，中美之爭不絕，中國近期頻頻出手整頓行業，又多次談及防範金融風險，均為市場帶來不明朗。

金融史學家、暢銷書作者亞當‧圖茲（Adam Tooze）近日發表新書，回顧了疫情對經濟的破壞及決策者們的回應。對於疫情期間各國資產負債表大幅擴張，他表示，各國採取的刺激措施會產生哪些較長期的後果仍不得而知，就像是給病人試用新藥，短期可以緩解病痛，但無從知曉會對整體金融體系產生怎樣的長期影響。

貨幣政策前景方面，圖茲表示，美國要保障金融市場整體保持積極運行，因此不太可能採取破壞市場穩定的措施，但上述觀點的前提是通脹僅屬短暫，如果情況並非如此，那麼聯儲局將面臨更艱難的抉擇。