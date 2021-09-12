逾半標指成分股現調整　本周聚焦通脹數據

憂慮增長放慢，道指上周累挫2.15%，連跌兩周。近期不少大行對美股前景發警告，部分迹象顯示美股持續的漲勢或屆尾聲，尤其是標指連續34天不曾出現1%的漲勢，持續時間是20個月來最長；更重要是，據摩根士丹利數據顯示，自今年5月以來，超過一半標指成分股股價自高峰累跌最少10%。中小型股更糟糕，主力反映小型股表現的羅素2000指數中，已有90%成分股調整一成，且跌勢未止。

大摩美股首席策略師威爾遜表示，大型科技股無法無止境地支持大市，股市將進入估值傾向收縮階段，一般而言會從最脆弱的環節動搖，之後蔓延至最穩健的企業。他把過程形容為「滾動調整」，並相信會在短期內發生，導致美股出現10%調整。

德銀首席策略師查達亦警告，美股出現顯著估值修正的風險增加。他指，單是價格高昂並不會使市場大幅回調，若企業盈利增長大於股價上漲幅度，市盈率會下降，惟這次復甦期間市盈率的下調速度緩慢且不平均。截至今年初，以過去12個月盈利計算的標指市盈率自去年疫情的14倍低位飆升至27倍。之後，由於企業盈利增長令市盈率回落至23.1倍左右，但仍較歷史平均區間高15%。

查達續指，標指成分股的企業盈利已連續5季超過預期，惟盈利暴增趨勢似乎將結束，且標指中有六成板塊股價反映的復甦趨勢，已明顯高於實際，認為當前最大風險在於經濟活動突然放緩。

聯儲局政策走向可能觸動大市，市場正關注本周公布的美國8月消費物價指數(CPI)，因通脹形勢將關係到當局會於9月會議宣布縮減買債，或等到11月會議才採取行動。