道指連跌5日　油價挫2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報92.62；港匯見7.7773；離岸人民幣(CNH)報6.4399；美元兌日圓處109.89；歐元企1.1812，英鎊報1.3841。金價處1,787.86美元。布油報73.29美元，紐油企70.14美元。比特幣企4.62萬美元。道指期貨反彈約100點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水220點。

●道指上周五(10日)收報34,607點，跌271點或0.78%，連跌5日；標指收報4,458點，跌34點或0.77%；納指收報15,115點，跌132點或0.87%。

●美國法院周五(10日)裁決，不再允許蘋果公司(Apple Inc.)禁止開發者提供引導用戶離開「應用內購買」的鏈接或其他方式。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,900點，跌305點或1.16%。

●即月恒生指數夜期收報25,963點，跌173點，低水243點，成交16,888張。

●外國傳媒報道，自7月以來，在美國三大港口等候進港的貨櫃輪數量穩定增加，中國內地的港口至今也同樣一位難求，顯示全球的港口擠塞仍未緩解。

●紐約10月期油上周五收報每桶69.72美元，升1.58美元或2.32%；布蘭特11月期油收報每桶72.92美元，升1.47美元或2.06%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,792美元，跌0.4%，全周計累跌2.3%，為5個星期以來首次錄得單周跌幅。

●英國富時100指數收報7,029點，升4點或0.07%；法國CAC指數收報6,663點，跌20點或0.31%；德國DAX指數收報15,609點，跌13點或0.09%。