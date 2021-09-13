工信部出手！即時通訊平台周五前解除屏蔽網址鏈接

內地媒體報道，工信部上周四(9日)召開了「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，會上提出即時通訊軟件的合規標準，要求在周五(17日)前各平台必須按標準解除屏蔽。

而3條合規標準分別是：(1)具有外部網址鏈接訪問功能的即時通訊軟件，對於用戶分享的同種類型產品或服務的網址鏈接，展示和訪問形式應保持一致；(2)具有外部網址鏈接訪問功能的即時通訊軟件，用戶在即時通訊中發送和接收合法網址鏈接，點擊鏈接後，在應用內以頁面的形式直接打開；(3)不能對特定的產品或服務網址鏈接附加額外的操作步驟，不能要求用戶手動複製鏈接後轉至系統瀏覽器打開。

目前有平台要求用戶複製鏈結離開平台後，再通過獨立瀏覽器打開鏈結。報道引述有平台企業認為，若果實行合規標準，意味內地互聯網行業或迎來全面開放平台。