瑞銀財富管理：「共同富裕」釀長期機遇

內地提出「共同富裕」的發展願景，相應的政策變化影響中國金融市場。儘管短期內波動率可能上升，但政策目標是長期而言實現經濟更健康、更可持續的均衡發展。7月份經濟指標進一步回落，政策已轉向更加支持增長，預期下半年還會進一步降準，地方政府債券發行將提速，財政將加大支持力度。「共同富裕」的目標是「全體人民群眾物質生活和精神生活都富裕，並分階段推進」，同時加快經濟模式從高速增長向可持續發展的轉型。

「共同富裕」着眼於解決日益擴大的貧富差距。2015年，中國最富有的10%群體掌握着相當於67%人的財富，較2005年上升15個百分點。儘管全球均呈現此上升趨勢，但中國貧富差距擴大的速度和範圍在「全球財富與收入資料庫」所覆蓋的國家中居首。聯合國數據顯示，全球71%的人口所居住的國家不平等現象加劇。截至2018年，全球26位最富有人士掌握着相當於全球半數人口的財富(前一年為43人)。全球各國政府和投資者都在尋求更可持續的增長方式來解決日益加劇的失衡現象。

區分「全體人民的富裕」與「平均分配」非常重要；前者是指所有人的生活水準都得到提高，而並非完全重新分配。從本質上講，「共同富裕」意味着提高家庭收入、改善社會福利體系並縮小貧富差距。重視提高可支配收入、擴大中產階層以及支持就業，將有利於長期消費的增長，也符合內循環政策方針。社會保障和公共服務覆蓋面的擴大，將有助於引導居民收入從儲蓄轉向可自由支配的領域。中國的居民消費率(60%以下)遠低於發達經濟體，存在巨大的潛力。

「共同富裕」料不會導致廣泛的財富重新分配，市場對於「三次分配」潛在影響的反應過度。即便相關的政策變化可能給頂級奢侈品等行業帶來不利影響，但未來的政策方向仍將支持普遍的消費升級。耐用消費品和服務將是主要受益者，這也正是值得看好的板塊。

隨着可支配收入的增加，以及中國對房價的嚴格管控，居民財富將逐漸轉向長期金融資產，包括共同基金和保險等。而且，隨着養老體系的改善，鼓勵養老金投資於資本市場的趨勢將日益明顯，從而對金融市場的發展形成支持。這也符合資本市場長期改革的方向。

此外，科技自主創新仍是重要的戰略目標，這在浙江省的發展藍圖中也有所體現。最近的反壟斷與網絡安全方面的政策措施旨在為科技發展創建更公平、更安全的環境，政策對創新的支持並沒有改變。因此，雖然短期內不確定性升高，但中長期而言，中國互聯網平台的增長前景依然良好。

另一方面，潛在的房產稅試點，再加上政府對開發商融資以及房價的嚴控措施，短期內將繼續給開發商股價帶來壓力。因此，依然不看好房地產類股。不過，未來加強土地供應的集中統一管理，以及近期地方土地拍賣規則的調整，意味着土地價格有望得到更好管控，有利於開發商的長期盈利能力。

最後，依然看好綠色科技行業，因其長期結構性增長前景光明。為實現經濟可持續發展，綠色科技領域(包括地方碳達峰計劃等)或將成為未來幾十年的重點。

債券方面，新提出的住房與土地相關調控工具可能使得房地產行業出現結構性變化。這也解釋了中國高收益房企債券的信用利差比以往的信用周期走闊的幅度更大，以及BB級與B級債的表現進一步分歧。對中國高收益房企債整體仍持防禦立場，看好在「三道紅線」下「綠檔」開發商發行的短期債券，以期獲得票息收益。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室