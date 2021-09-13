潘梓生：美9月議息勢洽收水　不利金價

早前美國公布的非農就業數據令市場大跌眼鏡，8月美國新增職位僅為23.5萬份，遠低於市場預期的75萬份。報告差過預期，令市場認為聯儲局將難以如預期開始減少買債，反令市場情緒改善，美元下跌，令金價守穩。金價當日一度升近1,835美元，升至超過一個月的高位。

不過，雖然新增職位遠差過預期，但當中可能只因近期美國疫情再度反彈，勞工求職意欲減低有關。因細看其他數字，美國勞動市場其實活躍度甚高，平均時薪水平按年增長4.3%，超過市場預期的4%，同時失業率跌至5.2%，勞動市場狀況其實甚為理想。而近期剛公布的空缺職位數字更接近1,000萬份，同樣反映勞動市場需求旺盛，新增職位較低可能只屬疫情短期影響。

因此，聯儲局將好難因為新增職位稍差而推翻第4季開始減少買債的時間表，加上已有聯儲局官員表示同樣觀點，相信9月議息會議好難避免談及實質減少買債的步伐。相信金價在1,820至1,830美元的阻力區仍然有效，而美元處於支持區間反彈空間較多，金價可能繼續受壓至1,770美元的水平。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生