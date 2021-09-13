伍禮賢：善用ETF作多元化投資

市場上股票及固定收益類交易所買賣基金(ETF)選擇眾多，且具高流動性並可在交易時段內買賣，讓投資者能夠更為便利及有效地投資於多種資產類別(包括股票、債券、大宗商品和房地產等)、不同市場(在各個地域和行業)，以及各類投資策略(例如因子、槓桿、反向、「環境、社會及管治」(ESG) 等)。

使用ETF可有效地調整組合內特定行業及部分的投資。由於它易於交易，因此也適合較短期的投資。

例如投資者想藉着香港銀行業的迅速增長以獲取短期股息收益，他們可以投資於香港證券交易所上市的銀行股ETF，即等同一次性持有多隻內地及香港大型銀行的股票，單筆投資也可達到分散風險的效果。

同時，因為ETF具有較低買賣成本的好處，所以投資一隻ETF便等同買進其所追蹤指數的一籃子成分證券，節省大量時間及成本，可讓投資者輕鬆地投資於感興趣的行業及領域。

此外，ETF還可以為投資者提供不同到期日、信用評級及類型的投資產品，使投資者能夠採取針對性的債券投資策略，以符合他們的宏觀經濟預測(例如利率走勢或通貨膨脹預期)。

根據投資者的需求，ETF適用於核心和衞星的投資組合。其中，「核心投資」是由較低風險的主要資產類別組成，以實現一個特定的風險與回報比率，目的在於提供Beta回報(即回報來自整體市場風險)，通常佔投資組合的70%。作為一種靈活且具有成本效益的產品，ETF可以作為核心投資的不錯選擇。

投資組合經理會將資金分配給有潛力跑贏大市的衞星投資，包括一系列特定的資產類別、市場、主動式管理基金、投資主題、或單個證券等。投資特定市場的ETF(例如中國市場的新興行業)也可能成為衞星投資的熱門選擇。當「衞星投資」結合「核心組合」時，增值潛力相應提高，但亦會伴隨額外的風險。

總的來說，投資者可以通過結合ETF(具成本效益)和主動式管理基金(以跑贏大市為目標)，以較低的成本來獲得更好的投資組合表現。ETF亦可提供簡易的多元化投資組合，能夠讓投資者從防禦策略到進取策略中作出輕鬆轉換。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌代表，沒有持有上述股份)