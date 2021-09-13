港股挫近500點　科網股再捱沽　阿里巴巴跌逾4%

港股上周五反彈近500點，周一(13日)即時打回原形。恒生指數低開320點後跌幅擴至480點，低見25,725點；國企指數跌140點；科技指數挫150點，主板成交近400億港元。

內地再出招監管通訊平台，科網股被被拋售，成跌市火車頭。騰訊跌2.4%失守480元；美團跌4.2%；網易跌3.3%；嗶哩嗶哩跌3.1%；小米集團跌2.1%；百度跌1.1%。

市傳內地要求螞蟻將支付寶及「花唄」和「借唄」等貸款業務分拆獨立營運，阿里股價挫4.1%，低見161元。

其他重磅股個別發展，滙豐控股跌1.6%；友邦保險跌0.9%；中國平安跌1.2%；中國移動跌0.2%；香港交易所及建設銀行靠穩。

鋁價續破頂，中國鋁業股價再飆逾12%，至7.49元的4年高位，股價不足一個月勁升逾7成。

SOHO中國賣盤予黑石集團交易告吹，股價曾挫4成，低見2.1元，暫仍跌36%。

【09:21】港股開市挫逾300點 阿里巴巴跌近4%

港股日升日跌，恒生指數開市跟隨美股挫320點或1.22%，報25,885點；國企指數低開128點或1.37%，報9,258點；科技指數跌99點姚1.48%，報6,648點。

工信部要求各平台本周五17日)前整改通訊軟件，科網股又拖低大市。傳內地要求支付寶及貸款業務獨立營運，阿里巴巴開市跌3.8%，是表現最差藍籌。騰訊跌2%；美團跌3.1%；小米集團跌1.4%；百度跌1.3%。

內媒報道，工信部上周四召開了「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，會上提出即時通訊軟件的合規標準，要求在本周五前各平台必須按標準解除屏蔽。據悉，當天參與會議的企業，包括阿里巴巴、騰訊、百度、華為、小米和網易等。若限期後仍然存在問題，監管部門不再約談相關企業，將直接啟動處置措施。