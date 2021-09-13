【產經直播】港股連升3周後 仲有無力？
2021年09月13日 09:55
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市場憧憬中美關係日趨改善，加上新經濟股回穩，推動港股連續三周錄得升勢！其中，科技股稱得上升市大功臣，期內累升近15%，但據報國內監管又出手，工信部上周召開會議，限本周五前即時通信軟件必須按標準解除屏障，否則依法採取處置措施，阿里(09988)、騰訊(00700)、百度(09888)、小米(01810)等均有參與。應作對沖部署抑或是趁低博反彈？密密回購嘅騰訊定小米會跑出？
中美元首通電同步利好國際油價！市場預測兩國關係好轉將利好經濟復甦外，原油需求亦會被推高，油股博得過？
有分析預期，聯儲局收水時間表或提早於11月公布！提早部署受惠加息嘅金融股有冇着數？
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