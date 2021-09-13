貿易通：上半年進出口報關量創過去10年高位

她又指，去年下半年GETS市場的表現已有所改善，而下半年一向為過關旺季，8月需求較為強勁，預計9月將會有所放緩，手上已有多個潛在客戶或於今年底確認，加上其他手頭項目，預期下半年會維持增長，惟幅度或不及上半年。

身分管理業務方面，貿易通技術總監鄭俊聰指出，公司擁有多項身份認證技術，例如遙距開戶技術，並可以應用於不同行業，包括銀行、支付平台等，期望未來可以應用在更多企業，同時有意助客戶拓展海外市場，協助香港企業處理香港以外地區客戶的身份認證等技術解決方案。

對於中央政府上周宣布進一步拓展前海及橫琴計劃，行政總裁謝錦強表示，公司短期內未有計劃在前海或橫琴發展，但會持續研究在當地的發展機遇。另外，公司正探討在金融支付科技解決方案的發展。

派息方面，謝指出，公司手頭現金充裕，會維持派息比率不少於6成的承諾，並將部分閒置現金交由專業投資管理公司作投資。