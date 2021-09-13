貿易通：上半年進出口報關量創過去10年高位
2021年09月13日 10:02
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(左起)貿易通營運總監鍾順群、行政總裁謝錦強、技術總監鄭俊聰
電子貿易公司貿易通(00536)最主要收入來自提供政府電子貿易服務(GETS)及供應鏈解決方案，該公司營運總監鍾順群在傳媒午宴上表示，內地新冠肺炎疫情不確定性影響，加上網上購物發展，更多商家選用香港港口，上半年進出口報關量是過去10年最高位，市場呈「V型」反彈，推動GETS業務按年增長約22%，全年能保有雙位數增幅。
她又指，去年下半年GETS市場的表現已有所改善，而下半年一向為過關旺季，8月需求較為強勁，預計9月將會有所放緩，手上已有多個潛在客戶或於今年底確認，加上其他手頭項目，預期下半年會維持增長，惟幅度或不及上半年。
身分管理業務方面，貿易通技術總監鄭俊聰指出，公司擁有多項身份認證技術，例如遙距開戶技術，並可以應用於不同行業，包括銀行、支付平台等，期望未來可以應用在更多企業，同時有意助客戶拓展海外市場，協助香港企業處理香港以外地區客戶的身份認證等技術解決方案。
對於中央政府上周宣布進一步拓展前海及橫琴計劃，行政總裁謝錦強表示，公司短期內未有計劃在前海或橫琴發展，但會持續研究在當地的發展機遇。另外，公司正探討在金融支付科技解決方案的發展。
派息方面，謝指出，公司手頭現金充裕，會維持派息比率不少於6成的承諾，並將部分閒置現金交由專業投資管理公司作投資。