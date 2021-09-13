陳偉明：美國收水步伐漸近

自從美國女股神(Cathie Wood)重新入市買入中資科技股，港股於24,600開始見雙底反彈，加上市場開始習慣中央反壟斷及監管消息，聯儲局主席鮑威爾又明確指出「收水非加息」，美滙轉弱，有利於資金流入中港股市，港股於上周三(8日)曾升至接近50天綫，高見26,560點。

不過，相關媒體報道最後作出修訂指，內地當局只是放慢而非停批新遊戲版權，科技指數反彈，帶動港股於上周五(10日)重上26,000關，並且於當天高位26,206點收市。

值得留意，歐央行於議息會議宣布於下季開始落實減買債，加上美國最新經濟數據顯示高通脹可能持續一段時間，意味美國收水步伐越來越近，萬一未來美股出現調整，勢必拖累港股表現。

由於筆者傾向港股短期內是上落市格局，而上落市特點是假突破多，投資者應該盡量避免採取追突破策略，避免高追買入低位沽貨。策略上，在上升空間有限下，應該逢高減持倉位，如果期指升至26,500點以上，則大膽Long Put 9月價外1,000點恒指期權。