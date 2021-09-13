李偉傑：新意網輕資產模式擴張加快　中線目標11元

香港擁有特殊的地理位置、先進的電信基礎設施和成熟的數據保護計劃將持續，吸引各大雲端服務供應商進駐及積極拓展，大型數據中心由於在雲計算以及頭部互聯網客戶需求的驅動之下，將成為增長性最為確定或者說增長性最好的一個細分板塊。

新意網是香港最大的數據中心供應商，預計未來5年數據中心供應量的34%。現時的設施組合中，位於將軍澳的新數據中心MEGA IDC(TKOTL131)第一期將於2022年底落成。MEGA IDC建於專設用地，具備先進的基礎設施和超高功率密度。此外，位於荃灣的新數據中心MEGA Gateway(TWTL428)將於2022年落成，全新數據中心將可提供更多的容量，滿足更大的需求。

除以往的持有土地興建數據中心外，新意網今年7月在粉嶺爲超大規模雲客戶啓動了第1個租賃項目，預計於2022年下半年在粉嶺開設第8個數據中心，並已獲得1間雲端服務公司全面承租。集團開啓租賃業務模式，意味著集團可以較小的初期資本開支和更短的建設周期，較以往更快開展服務及入帳。集團背靠母公司新鴻基地產，未來以雙業務模式推進，透過輕資產拓展業務，不但有利盈利表現可快速彰顯，亦可把營運模式持續複製，迎合現時市場對數據中心需求日益增加的擴展性，建立了一個關鍵優勢。

數據顯示，至9月12日，全球資管巨頭貝萊德是新意網十大股東之一，大型基金The Vanguard Group、Charles Schwab及Hazeiview Securities均錄得增持股份，而高盛及大摩更於3個月內2度調升目標價至10元以上，其前景可看高一線。

特別值得看好是，在近期大市極度波動下，過去1年，該股股價(以上周五(10日)收報8.03元計)仍錄得約34%的升幅，跑贏大市及板塊內其他股票。此外，集團多年來與股東同步分享成績，期內派發末期息19.40港仙，回看記錄集團由2004年開始派發末期股息，股息金額亦每年遞增，對投資者更是喜訊。

集團股價表現佳，過去3年以來，集團位於將軍澳數據中心開展、落成、出租及錄得收入，在盈利持續攀升及估值上升的利好因素下，拉動股價一直穩步上揚，股價升幅達50%，一直是大漲小回格局，其抗跌能力較國內同業股及大市更見卓越，是一隻揸得舒服、安穩、財息兼收的優質靚股。

踏入明年，集團將有3個數據中心全面啓用，電力容量將由目前的70兆瓦倍增4倍至280兆瓦，未來總樓面面積會由現時的140萬平方呎，擴充至近300萬平方呎，盈利可預期性高，相信未來估值及股價亦會朝正面及更大的升幅進發。走勢上，新意網正站在上升軌道，考慮明年3大數據中心收入進一步入帳，現價估值非常吸引，不妨逢20天RSI 60以下為長線收集指標，目標價可上看11元 ，突破後再上調目標價至13元，支持位在250天平均線7.4水平。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑