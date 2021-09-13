【瑞通推介】恒指跌穿兩萬六　資金趁低撈好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮美國聯儲局或加快收緊寬鬆措施，道指連跌5日，上周五(10日)收報34,607點，跌271點或0.8%。恒指上周五以全日高位26,205點收市，升489點或1.9%。周一(13日)早段一度回吐逾500點。技術上，恒指跌穿10天線(26,040點)，並考驗20天線(25,753點)的支持力。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1.2億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映好倉投資者趁大市反彈減磅。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點。

美團是上周表現最佳藍籌，累漲近6%，其中上周五曾高走5.6%至262.6元，收市維持4.3%的升幅，報259.4元。人力資源社會保障部等4部門，對美團等企業就保障勞動者權益開展聯合指導，美團表示會全面落實騎手權益保障工作，並正持續調整騎手配送外賣的算法。另外，穆迪降美團評級至「BBB-」，前景展望「負面」，指其現金流波動性較同業高。美團周一早段回吐逾4%，低見247元以下，失10天線。超過2,400萬元在上周五淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾80萬元淨流入。

南方A50月內形成上升軌，期間累升近6.4%，而上周五收漲2.7%於17.98元，重返50天線水平。美國總統拜登和中國國家主席習近平上周通電話，為股市營造利好氣氛，加上權重股持續強勢，上證綜合指數上周五收報3,703點，6年來首次企於3,700點關以上收市。富時中國A50指數上周五升1.5%，全周漲3%，連續3周上漲。南方A50周一早段於18元關前整固。上周五有逾30萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有近200萬元淨流入。

銀行股以外，保險股亦被市場視為「跨境理財通」相關受惠股。友邦保險在上周五午後升幅擴大，以接近全日高位95.3元收市，升2.1%，收復20天線。周一早段則隨市調整，大致徘徊在95元以下。上周五有逾460萬元淨流出其好倉，淡倉則有約90萬元淨流入。

贛鋒鋰業上周五逆市低收1.3%，報158.6元。據報集團收購加拿大Millennial或有變數，因後者收到另一家電池製造商的競爭性收購要約。贛鋒鋰業周一早段好淡爭持，上試160元遇阻。上周五其輪證好倉錄逾660萬元淨流入。

國際鋁價近期創13年高位，帶動鋁業股大幅上漲。另外，北美最大鋁業會議發出警告，鋁供應緊張短期難以緩解。中國鋁業在8月20日低見4.2元後開展強勁升浪，至上周五盤中高見7.1元，期間狂飆69%，不過全日計倒跌近1%收市，報6.67元。股份周一早段最多飆超過12%，破頂高見7.49元，創4年高位，其後升幅收窄至約6%。上周五錄逾60萬元淨流出其好倉。

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