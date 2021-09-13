Delta失控損信心　美企轉悲觀　修改營運展望

美國Delta變種病毒遲遲未能受控，企業似乎不再認為經濟會快速復甦，開始重新估評增長展望，並重訂業務發展計劃，以及修改營運展望。

外媒引述經濟創新集團(Economic Innovation Group)的研究顯示，過去3周以來，每周都有1/4的美國小企業營收下滑，只有8%公司錄得增長。新冠肺炎確診案例激增，也傷害航空需求，聯合航空放緩了感恩節及聖誕節的運力擴張；美國航空和達美航空均預測本季營收將低於預期。另外，居家維修巨企Home Depot、美高梅國際酒店集團(MGM Resorts)等警告，Delta對營運展望帶來不確定性。

美銀證券信貸策略師Oleg Melentyev指出，美國經濟仍穩固地復甦，惟大眾的取態已轉趨審慎，導致增長展望出現「重大的再評估」(significant reassessment)。他指出，今年初夏市場原先期望經濟全面重啟會帶來強勁的持續復甦，現在外界期望似乎變成經濟增長會較預期更緩慢，而且更為不均。

Morning Consult經濟分析師Jesse Wheeler也表示，消費者信心由7月初大幅下滑，抵銷了今年來的大部分升幅，重返2月份的低位。他們認為Delta是主要原因，理由是消費者信心降低的時間點，正是新一波疫情爆發之際。確診個案大增也讓員工感到恐懼。調查顯示，對重回辦公室感到不自在的員工，比例由9%跳升至43%。

繼美國9月初公布令人大失所望的8月非農業就業報告後，華爾街大行高盛隨即決定大削美國國內生產總值(GDP)的增長率預估值。高盛於8月18日將美國第三季的GDP增長率預估值，由8.5%下調至5.5%，理由是Delta變種病毒對經濟增長及通脹的衝擊證明較原先預期還大。至了9月2日，高盛將第三季GDP增長預估，進一步下調至3.5%，主要反映7月製造與貿易庫存增長放緩，以及8月汽車經季節調整後年化銷量恐驟減等不利因素。