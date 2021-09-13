【高盛推介】阿里受壓回落　資金積極趁低部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(10日)跟隨大市反彈，收市升約4.3%，惟周一(13日)早段受壓回落，最低見160.3港元，跌約4.5%，落後大市。

有報道指國家工信部有關業務部門日前召開「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，提出有關即時通信軟件的合規標準，及要求限期內各平台必須按標準解除屏蔽。當中參會的企業包括阿里。有另一報道引述消息，指中國尋求阿里旗下螞蟻集團將支付寶分拆。

觀察個股輪證資金流向，雖見認購證於上周五資金趁反彈沽出獲利，但上周5個交易日計，則共錄得約910萬元資金流入。而上周五部署牛證的資金則主要沽出遠牛，並見有部分轉倉至收回價較近的產品。

淡倉方面，則見熊證於上周五獲資金轉向流入，有約70萬元，並集中在185元收回區域的產品。

阿里購證24949，行使價186元，2022年1月26日到期，實際槓桿6.6倍，行使價160至190元、街貨低於20%產品中，槓桿最高。

阿里購證25431，行使價172.98元，2022年2月16日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、行使價160至180元間產品中，槓桿最高。

阿里購證24746，行使價192.1元，2022年1月24日到期，實際槓桿7.1倍，價外、高槓桿。

阿里牛證59040，收回價145元，行使價143元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽證25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿4.6倍，高槓桿、中期。

阿里熊證59878，收回價180元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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