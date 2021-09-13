周樂樂：短線關注低估值基建相關股

上周，上證指數加速上漲，走出五連陽，走勢遠強於處於調整階段的創業板指數。上周新能源和光伏兩個賽道板塊進入調整階段，因此創業板指數也缺乏表現。滬深兩市的成交量近期一直維持萬億元以上，證明市場上的流動性仍然充足。由於去年表現亮眼的消費和醫藥兩個板塊的估值仍不便宜，所以從賽道股流出的資金重新選擇市場主線——估值便宜又有業績支撐的周期板塊。煤炭、鋼鐵以及石化等行業指數已經創出近五年的新高，由於上證指數含有大量周期成分股，因此近期上證指數走勢遠強於其他指數。

今年大宗商品價格持續向上的主要原因是，前段時間國家提出碳中和政策，受能耗限制，很多大宗商品的供給有限，從而導致上游大宗商品的價格步步攀升。受大宗商品價格拉動，最新出爐的8月PPI再次超出市場預期，PPI與CPI的剪刀差進一步拉大，已經到達了一個極端的位置。雖然不排除大宗商品的價格在三季度仍能在高位維持，但這種極端的剪刀差肯定遲早要回歸的，因此在目前這種情況下投資者一定要謹慎，不能追漲高位周期股。因為根據歷史數據回測，2008年和2015年分別是周期股的高峰時點，若投資者在周期板塊高點追入，則要等6至7年才能等來下一波周期股的表現。

8月的經濟數據顯示中國與美國的經濟其實比預期差。如美國8月非農就業人口增加23.5萬人，大幅不及市場預期的73.3萬人，市場認為美國下半年的經濟復甦難度較大。中國方面，8月份PMI出爐為50.1，較7月50.4再度下降，已經逼近臨界點了，而這個數據還是在7月份全面降準之後出爐的。因此市場亦開始擔憂中國下半年的經濟狀況。不過，中美經濟數據不及預期反而紓緩了市場流動性的壓力。尤其是中國，這輪半年報顯示大量製造業公司因為上游原材料漲價導致利潤承壓，使得上市公司基本面受到了挑戰。要是再不增加流動性，PMI的50榮枯線隨時跌破。所以，市場認為四季度至少還有一次降準。上周央行貨幣政策司長表示今後幾個月流動性供求將保持基本平衡，不會出現大的缺口。因此，四季度市場的流動性不需要擔心，但估計市場仍會維持今年的結構性行情，也就是仍會是指數上漲但個股不普漲的狀態。這對投資者的選股能力提出很高的要求。

近段時間，市場的最大一個特徵是板塊輪動和熱點切換速度加快了。但是投資者一定要謹記不要在板塊中來回切換，否則很容易左右打臉。根據目前形勢來看，由於近期主線從高景氣板塊轉向周期板塊，投資者可以等待高景氣度板塊調整到位再進入。因為景氣度和成長性仍然是未來一年支撐股票上漲最主要的動力之一。投資者亦可以選擇布局一些業績堅挺但是估值仍處於低位的板塊，例如部分基建股和建材股。

勝利證券副首席運營官 周樂樂