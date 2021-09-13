【高盛推介】資源股逆市做好　中鋁創4年新高

高盛(亞洲)有限責任公司：出產全球約四分一鋁土礦、位於非洲的畿內亞發生政變，引發市場憂慮及全球鋁價於上周創13年新高。及後有券商上調12個月鋁目標價可達每噸3,200美元。資源股近期做好，周一(13日)早段逆市上升。

中國鋁業上周五(10日)逆市跌約0.9%，周一早段急漲。最高見7.49港元，創近4年新高。

江西銅業上周五突破17元收市，升約4.5%，周一早段繼續上升。最高見18.1元，突破3個月高位，為連續第6日上升，累計至今升逾13%。

紫金礦業上周五上試12元水平收市不果，收市升約6.4%，周一早段繼續上升，最高見12.6元，突破近1個月高位，為連續第4日上升，累計升逾14%。

中國宏橋上周五升約1.7%，周一早段繼續上升。最高見14.26元，與1年高位的14.4元僅約1%差距，為連續第5日上升，累計升逾30%。

觀察個股輪證資金流向，上周5個交易日共錄得約580萬元資金流入中鋁認購證。上周四(9日)及上周五共錄得約370萬元資金流入江銅認購證。

上周五流入紫金牛證的資金集中在10至10.5元收回區域的產品。上周5個交易日皆錄得資金流入中國宏橋認購證，合共約140萬元。

中鋁購證26209，行使價6.89元，2022年3月28日到期，實際槓桿2.9倍，貼價、低街貨。

江銅購證23193，行使價18.8元，2021年11月25日到期，實際槓桿5.8倍，活躍條款、貼價。

紫金購證22734，行使價13.2元，2022年1月24日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。

紫金牛證59298，收回價9元，行使價8.5元，換股比率10，槓桿比率3.1倍，相近收回價牛證中街貨較低。

中宏購證24352，行使價11.5元，2022年4月1日到期，實際槓桿2.3倍，中期。

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