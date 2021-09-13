港交所委任甘博敦為董事總經理及管理層匯報及設施管理主管

他亦會監察集團的設施管理工作，透過協調集團各辦事處的人員、流程和技術，確保各辦公室及設施功能完善、舒適安全、有效運作。

劉碧茵指出，甘博敦在財務和會計界擁有超過25年的豐富經驗，曾在倫敦、香港和悉尼擔任高級財務及審計職位。港交正致力提升作為亞洲時區全球市場領導者的地位，他的專業知識對於集團非常寶貴。

加入港交所前，甘博敦於香港賽馬會擔任公司財務總監3年，負責建立穩健的財務管理程序及系統，並就戰略和營運方面提供財務資料及建議。此前，他擔任香港賽馬會的審計主管，領導審計和風險管理團隊，再之前則在香港畢馬威會計師事務所任職內部審計、風險與合規服務主管，亦曾擔任倫敦Bunzl plc的環球內部審計主管。另外，他擁有澳洲悉尼科技大學商業學學士學位，是合資格特許會計師及特許金融分析師。