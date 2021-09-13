滙豐：最快本周初遞交申請跨境理財通服務

陳指出，滙豐為「跨境理財通」準備了超過100個產品，「南向通」產品類別包括基金、債券、存款等產品；「北向通」則包括基金類別等產品，所有產品都符合規定下的中、低風險產品。

他表示，為了配合「跨境理財通」推出，在系統上進行提升，採用閉環式管理及數碼化。客戶可在滙豐現有的流動理財應用程式，查看產品資訊，對比產品特色，進行交易，以及查看交易後產品表現等。他指該行亦會增加人手處理相關業務。

香港客戶若要開設「跨境理財通」戶口，持有滙豐銀行(中國)戶口的客戶，雖然毋須到內地開戶，但計劃採取閉環式管理，客戶要到滙豐銀行香港分行開設專屬的「跨境理財通」戶口，其中包括匯款戶口及投資戶口，以進行相關交易。賣出產品時，款項會傳入匯款戶口中。專屬「跨境理財通」戶口內的資金，不可傳去第三方戶口。

但若沒有持滙豐銀行(中國)銀行戶口，香港客戶則要到內地滙豐銀行開戶，才可使用「跨境理財通」服務。

他續稱，持有香港永久居民身份證的香港居民基本上已符合資格開設「北向通」戶口，相信程序可順利在分行完成。

而大灣區的內地居民在開設「跨境理財通」戶口時，則要符合較多條件，如至少具備兩年的投資經驗、一定的家庭資產證明、戶籍證明、交稅證明等。此外，「南向通」客戶若希望進一步向銀行前線人員了解產品，則要向香港分行職員查詢。