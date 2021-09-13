內地銀行收緊房貸　部分地區二手樓明年才能上會

內媒報道，大部分銀行收緊了房地產貸款投放力度，而這也導致近日中國多城市傳出收緊房貸或出現停貸的情況，有部分地區的二手房貸款申請甚至被告知要排到明年。

內地媒體引用研究機構、內地最大的房地產信息綜合服務商CRIC監控的30個重點城市數據顯示，有半數以上的城市新樓放貸額度緊張，放款周期較今年上半年持續拉長，而且有7成以上城市的房貸利率，較上半年都有不同程度上調。至於二手樓貸款更是「難上加難」，調研的23個城市放款周期基本在3至6個月，6成以上城市近乎「停貸」。

報道指出，近月多地銀行房貸額度緊張、放貸遲緩已是不爭的事實，其中又以一線城市最為嚴重。以上海為例，儘管目前各大商業銀行貸款業務沒有停止，惟貸款審批及放款周期已明顯拉長，短則3個月，長則半年。不僅如此，上海房貸利率自今年7月24日起也被上調，首套房貸利率由原先的4.65%上調至5%；第二套房貸利率也由原先的5.25%上調至5.7%。

另外，有內媒指出，有北京購房者在申請房貸時被告知「貸款額度緊張」，具體放款時間不確定，甚至有人被銀行通知「明年再來」。據悉，上述類似的情況不止發生在北京，中國熱門二、三線城市也同樣出現類似的情況。根據貝殼研究院數據顯示，自今年6月放款周期來看，在72個重點城市中，有高達6成的房貸放款周期延長。

對於有市場傳聞，指下半年貨幣政策將向寬信用轉向，推動銀行加大信貸投放的消息。經CRIC調研結果顯示，截至目前為止，中國多地銀行尚未加大貸款投放額度。對此，58安居客房產研究分院院長張波表示，預料下半年一些城市的成交量可能下滑，放貸量可能會有一定程度放鬆。