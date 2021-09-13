調查指港人月均網購消費2673元　逾7成人信KOL推薦

疫情改變全球人類消費模式，互聯網及網購進一步融入生活。數碼媒體網絡公司VS MEDIA就港人在疫情下的消費模式進行調查，逾半(51%)受訪者稱，網購佔其整體消費比例較疫情前平均增加近40%，而港人每月平均用於網購消費金額達2,673元。

調查亦發現，75%受訪者相信關鍵意見領袖(KOL)推薦的產品或服務，預計其將在後疫情時代繼續發揮影響力，帶動社交電商新消費模式的發展。

港人亦會更留意網上其他用戶對相關產品或網店的評語及體驗，78%受訪者表示只要KOL發布的內容富娛樂性，不太介意有間接宣傳成分。而即使知道部分內容屬廣告或商業合作，73%受訪者仍傾向相信其推薦或分享。

「直播帶貨」的社交電商模式應運而生，為消費者提供嶄新的購物體驗。83%受訪者曾經觀看直播帶貨節目，更有43%曾經在直播節目中進行購物。

VS MEDIA創辦人兼行政總裁黃雅芬表示，調查反映電商生態的發展和轉型加速，品牌從以往推廣傳統網店，到現在轉攻各大社交媒體平台，令社交電商愈趨普及。

她續指，消費者對間接宣傳的接受程度大大提高，正顯示出KOL在消費者之間的影響力也在與日俱增，KOL成功由小眾搶攻主流，其影響力或比明星更甚。