道期升167點　金價1790美元上落

美匯指數報92.81；港匯見7.7792；離岸人民幣(CNH)報6.4495；美元兌日圓報110.09；歐元企1.1789，英鎊處1.3818。金價1,790美元上落。油價顯著上揚，布油報73.48美元，紐油報70.26美元。比特幣企4.4萬美元水平。道指期貨升167點。

●中國經濟：

-工信部出手！即時通訊平台周五前解除屏蔽網址鏈接。

-工信部：鼓勵新能源車企兼併重組做大做強。

-內地銀行收緊房貸，部分地區二手樓明年才能上會。

-工信部：內地製造業增加值連續11年居世界第一。

-官媒籲提升海運運力，有助全球經濟復甦。

●惠譽：晶片短缺料明年中始改善，續依賴亞洲。

●財庫局：跨境理財通擴容與否因應市況而定。

●脫歐餘波！傳馬莎百貨關閉法國分店。

●保監局延長臨時便利措施至明年3月底。

●港交所委任甘博敦為董事總經理及管理層匯報及設施管理主管。

●據報美團因不正當競爭被罰，向餓了麼賠償百萬人幣。

●傳內地私募巨頭取道香港炒A股，以5倍槓桿頻繁操作。

●南韓擬加強監管虛擬貨幣，交易商恐蝕202億元面臨關閉。

●Delta失控損信心，美企轉悲觀，修改營運展望。

●螞蟻拆骨！傳內地要求支付寶及貸款業務獨立營運。