道期升167點 金價1790美元上落
2021年09月13日 16:18
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美匯指數報92.81；港匯見7.7792；離岸人民幣(CNH)報6.4495；美元兌日圓報110.09；歐元企1.1789，英鎊處1.3818。金價1,790美元上落。油價顯著上揚，布油報73.48美元，紐油報70.26美元。比特幣企4.4萬美元水平。道指期貨升167點。
●恒生指數收市跌392點或1.5%，報25,813點；國企指數跌147點或1.58%，報9,238點；科技指數跌153點或2.27%，至6,595點。主板成交1,503億港元。科網股急跌，美團挫4.47%；阿里巴巴跌4.22%；小米集團跌2.9%；騰訊跌2.44%。百度及網易都跌逾2%。 https://bit.ly/2Xk08lF
●歐股早段全線向上；英聯食品股價下跌3.1%，受其Primark品牌季度銷售拖累。https://bit.ly/3hpRQiW
●滬綜指升12點，外資淨賣出逾38億元。https://bit.ly/2YRaOIZ
●中國經濟：
-工信部出手！即時通訊平台周五前解除屏蔽網址鏈接。
-工信部：鼓勵新能源車企兼併重組做大做強。
-內地銀行收緊房貸，部分地區二手樓明年才能上會。
-工信部：內地製造業增加值連續11年居世界第一。
-官媒籲提升海運運力，有助全球經濟復甦。
●惠譽：晶片短缺料明年中始改善，續依賴亞洲。
●財庫局：跨境理財通擴容與否因應市況而定。
●脫歐餘波！傳馬莎百貨關閉法國分店。
●保監局延長臨時便利措施至明年3月底。
●港交所委任甘博敦為董事總經理及管理層匯報及設施管理主管。
●據報美團因不正當競爭被罰，向餓了麼賠償百萬人幣。
●傳內地私募巨頭取道香港炒A股，以5倍槓桿頻繁操作。
●南韓擬加強監管虛擬貨幣，交易商恐蝕202億元面臨關閉。
●Delta失控損信心，美企轉悲觀，修改營運展望。
●螞蟻拆骨！傳內地要求支付寶及貸款業務獨立營運。