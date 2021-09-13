美聯工商舖：四大核心零售區空置率連跌兩季改善

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪指出，銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角四個核心零售區，今年7至8月份共錄824間空置舖位，較今年初略減少43間，以四區總舖位7,536間計，空置率為10.9%，按季下路0.6個百分點，連跌兩季。

連同元朗區計算，是次統計涵蓋222條街道共10,165間街舖，數據主要反映政府消費券派發期間舖市情況，至於早前政府推出「來港易」及重推「回港易」後的市況，料於明年初數據反映。

該行指出，商舖租金顯著回落，加上疫情緩和令到食肆堂食限制放寬，飲食業頻擴充，都帶動主要購物區空置率回落。

飲食業為表現最突出行業，該行資料研究部數據顯示，7至8月份五大主要購物區錄2,456間飲食業商戶，較半年前淨增加100間。預計舖市繼續緩慢地復甦，飲食業續為租務市場主力，吉舖數目料會持續減少。

美聯旺舖董事梁國文指出，政府推出電子消費券，加上本港經濟逐漸復甦，中港也試行局部通關，對於零售市場帶來正面影響，惟相信短期內難以全面恢復通關，預計零售市道的復甦步伐將會偏緩慢。

他預計，未來半年主要購物區街舖空置率會繼續回落，當中四核心區料由現時的10.9%，下跌到明年初料9.5%至10.5%。