證監會雷添良：正探討在大灣區發展碳市場

綠色金融成為近年市場新寵，香港證監會主席雷添良在特許公認會計師公會香港分會年會上表示，與金融管理局在去年5月成立的綠色和可持續金融跨機構督導小組，正在探討於大灣區發展碳市場的可行性，並會鼓勵更多內地企業選用香港的資本市場及金融和專業服務，投資於綠色和可持續項目及獲取產品認證，以募集資金支持大灣區的綠色企業和項目。

他提到，本港將會爭取於2050年前實現碳中和，證監會全力支持並配合政府的碳中和目標，並已準備就緒，支援落實政府將於今年底前更新的《香港氣候行動藍圖》。而跨機構督導小組去年12月公布長期策略計劃和5項短期行動綱領，以加強區域及國際間的合作，將香港發展成為粵港澳大灣區的綠色金融中心。

他指，隨着內地和主要海外市場向着綠色及低碳經濟邁進，預期全球碳市場將會出現顯著增長，相信香港可以擔當通往内地門戶的戰略性角色，並融通資本支持國家實現碳中和的目標。證監會與港交所共同領導的碳市場專責團隊，旨在評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，並研究深化粵港澳大灣區合作。

另外，環境、社會及管治(ESG)基金近年迅速增長，雷氏指出，證監會一直關注市場的最新發展，今年6月已向基金管理公司提供新的指引，要求它們加強ESG基金的披露和訂立年度評估，以協助投資者選取合適的 ESG 基金以及減少「漂綠」的機會。目前證監會已認可大約60隻以氣候變化、環保、ESG或可持續發展為投資重點的基金。由明年1月1日起，證監會網頁的資料庫將會列出這些基金的主要特點，以便投資者更加了解這些產品，並作出有根據的投資決定。

他又說，為了加強上市公司的ESG匯報框架，證監會與香港聯交所緊密合作，並批准了《上市規則》的修訂，包括增設就重大氣候相關事宜作出披露，以及強制披露ESG管治架構的規定。