南韓工業聯會：東盟正在取代中國為世界工廠

據南韓媒體報道，於2016年至2020年間，全球對東盟10國的直接投資金額達7,310億美元，高於對中國的6,989億美元。南韓工業聯合會(FKI)表示，東盟正在取代中國，成為全球供應鏈中心。

報道指，全球在2016年至2020年期間，對東盟及中國的直接投資金額，分別比2011年至2015年間增長30.4%和10.4%。以2017年為例，全球對東盟的直接投資金額佔比9.4%，2019年時升至11.8%；而對中國的直接投資比重，2017年為8.3%，2019年為9.2%。

南韓2014年對東盟的直接投資金額佔其對外直接投資金額的16.2%，該比重到2019年增至17.3%，2020年更升至20.3%。而2014年南韓對中國的直接投資金額佔比為12.9%，2019年降至10.3%，2020年再降至9.2%。

在2016年至2020年間，南韓對東盟的直接投資金額達317億美元，較對上五年暴增74.2%。FKI表示，截至2019年，中國佔亞洲貿易總額的31.2%，東盟6個成員國(菲律賓、印尼、越南、泰國、新加坡和馬來西亞)的佔比達到30.8%。